Patientenportale und elektronische Patientenakte: Anforderungen nicht ausreichend berücksichtigt

30.10.2023 15:07:00 / Herkunft: aerztezeitung

Patientenportale sollen nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) die Patienten-Souveränität erhöhen. Bei den Überlegungen zur elektronischen Patientenakte (ePA) in den aktuellen Gesetzgebungsprozessen seien jedoch die Anforderungen an Kliniken zur Bereitstellung eines Patientenportals nicht ausreichend berücksichtigt worden, heißt es in einem Positionspapier des Bundesverbandes Gesundheits-IT (bvitg), das am Montag veröffentlicht wurde.

Patientenportale, Elektronische Patientenakte, Krankenhauszukunftsgesetz, KHZG, Bundesverband Gesundheits-IT, Bvitg