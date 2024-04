Patientenbeauftragte fordert Verbot von Selbstzahlungsuntersuchungen

Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung fordert ein Verbot bestimmter Untersuchungen , für die Patienten selbst aufkommen müssen. (...)"IGeL"-Leistungen ("individuelle Gesundheit sleistungen") reichen vom für wenig Geld zusätzlich geprüften Blutwert bis hin zu Schönheitsoperationen. Sofern die Patienten diese Leistungen in voller Kenntnis (...) in Anspruch nehmen, ist das meist unproblematisch.

Sie müssen nur zwei Dinge verstehen: Erstens, dass sie bei IGeL-Angeboten oft den Bereich evidenzbasierter Medizin verlassen. Die Kassen übernehmen nur Leistungen, für die ein medizinischer Nutzen durch Studien nachgewiesen ist. (...) Zweitens muss sich jeder und jede im Klaren sein, dass keine medizinische Notwendigkeit für die Leistung besteht und die Angebote nicht zuletzt deshalb existieren, weil sie für die Ärzte, nicht für die Patienten - finanziell - attraktiv sind. (...

