Pata Honda: Mit Rea, Haslam & van der Mark in Suzuka

Honda-Star Jonathan Rea, der sich im vergangenen Jahr als erster Brite in die Liste der Suzuka-Sieger eintragen konnte, wird in diesem Jahr mit seinem früheren Teamkollegen Ryuichi Kiyonari beim Endurance-Klassiker antreten. Sein letztjähriger Partner Kousuke Akiyoshi kann verletztungsbedingt nicht teilnehmen. Dieses starke Fahrer-Duo geht als Mitfabvorit auf den Sieg für das F.C.C. TSR Teams an den Start.

«Das Motorrad ist noch das gleiche wie 2012», fand Rea bei einem zweitägigen Test in Suzuka heraus. «Darum hoffe ich auf ein tolles Rennen und dass wir unseren Titel verteidigen können. Diese Strecke ist wirklich schön, aber es ist jetzt auch sehr heiß - Fahren unter diesen Bedingungen ist extrem hart!»

Für das Team HARC-Pro wird Superbike-Star Leon Haslam (GB) und Nachwuchspilot Michael van der Mark die Reise nach Japan antreten. Das Duo testeten ihr Arbeitsgerät am 9. Und 10.Juli, für den jungen Niederländer war es bereits die zweiten Testfahrten auf dem anspruchsvollen und gefährlichen Kurs in Suzuka. headtopics.com

«Ich konnte nicht so viele Runden fahren, war aber der schnellste Fahrer von HARC-Pro Honda», freute sich Haslam. «Das Wetter war extrem heiß, 36°C Luft. Und 58°C Asphalttemperatur. Die Test helfen mir, damit ich die Kraft in meinem Bein wieder bekomme - ich habe bei Richtungswechseln immer noch Probleme, aber es wird definitiv besser.»

«Die Strecke ist großartig, aber auch ein wenig schwierig», sagte van der Mark respektvoll. «Diese Woche teste ich mit HARC-PRO, was mein Team für das 8-Stunden-Rennen sein wird. Ich teile mir das Motorrad mit Leon (Haslam) und wir versuchen gerade in Puncto Setup einen guten Kompromiss zu finden.» headtopics.com

Das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka findet vom 25. bis 28. Juli statt – zwischen den Meetings in Moskau und Silverstone.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Honda: Rea und Haslam warten auf bessere ElektronikPata Honda ist noch nicht Spitze in der Superbike-WM, nach dem desaströsen Jahr 2013 aber wieder näher dran. Vor dem Europa-Auftakt stehen für Jonathan Rea und Leon Haslam mindestens sechs Testtage an. Weiterlesen ⮕

Warum sich Jonathan Rea (Kawasaki) von Honda trennteSeit 2009 war Jonathan Rea der einzige, der mit der Honda Fireblade Siege einfahren konnte. In der Superbike-WM 2015 will er das mit der Kawasaki Ninja ZX-10R erreichen. «Ich bin bereit», sagt der Brite. Weiterlesen ⮕

PTR Honda will mit Evo-Fireblade Superbike-WM fahrenSeit Jahren redet Supersport-Teamchef Simon Buckmaster (PTR Honda) davon, dass er auch bei den Superbikes mitmischen will. Mit der Einführung der Evo-Regeln hält er die richtige Zeit für gekommen. Weiterlesen ⮕

Offiziell: Honda macht mit Lecuona und Vierge weiterRegelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits, wie das Honda-Werksteam in der Superbike-WM 2024 besetzt sein wird. Nun wurde Iker Lecuona und Xavier Vierge auch offiziell bestätigt. Weiterlesen ⮕

Marc Marquez: Am Mittwoch mit der 2015er Honda!Weltmeister Marc Marquez fuhr am verregneten zweiten Testtag in Valencia nur ein paar verhaltene Runden. Bei Wetterbesserung wird er am Mittwoch seine neue Honda fahren. Weiterlesen ⮕

Hürde Textfeld mit BLOCKSATZ: Mit Libreoffice eine ausfüllbare PDF erstellenHallo alle zusammen: Ich erstelle gerade eine ausfüllbare PDF mit Hilfe der Tools unter Formular in Libreoffice. Ist alles etwas fummelig, klappt aber nach etwas Einarbeitung eigentlich ganz gut. Wenn ich das Formular als PDF exportiere, dann sieht auch alles erstmal gut aus. WICHTIG: Die 4... Weiterlesen ⮕