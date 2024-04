Passauer Bischof erzählt Osterwitz im Gottesdienst

Passau . Wenn ein Bischof mit Namen Stefan Oster einen Witz erzählt, liegt es nahe von einem „ Osterwitz “ zu sprechen. Der katholische Geistliche ist in Passau am 24. Mai 2014 zum Oberhirten geweiht worden. Seit Jahren erzählt er in der Tradition des Osterlachens, „Risus Paschalis“, im Ostergottesdienst im Stephansdom einen Witz. Wie gut der tatsächlich ankommt, ist im Video danach auf dem Youtube-Kanal des Bistums Passau zu sehen.

2024 sorgt der „Osterwitz“ weit über die Grenzen von Passau und auch konfessionsübergreifend für Begeisterung. „Wenn der Witz vielleicht a bisserl anstößig ist, dann bitte ich einfach, mir zu verzeihen“, kündigt der Passauer Bischof die humorvolle Einlage an und hat damit schon seine Zuhörer sensibilisiert, besonders gut aufzupassen. Er liest die Geschichte einer Frau aus einer Stadt vor, die in einer kleinen Landgemeinde im Bayerischen Wald Anfang der 1920er Jahren Urlaub machen möchte. Damals habe es noch lange nicht überall fließend Wasser gegebe

Passau Bischof Osterwitz Gottesdienst Video

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bischof erzählt Osterwitz und lacht Tränen – Video aus Bayern geht viralIm Bistum Passau sorgte ein Osterwitz während des Gottesdienstes am 31. März 2024 für heitere Stimmung. Bischof Stefan Oster und die Gemeinde lachten gemeinsam, beeinflusst durch eine alte Tradition, das sogenannte 'risus paschalis'. Das daraufhin veröffentlichte Video erlangte auf YouTube schnell große Beliebtheit und wurde von über 600.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Osterwitz von Passaus Bischof Oster geht viral: Bereits über eine halbe Million KlicksBischof Stefan Oster SDB segnet Außenstelle der Caritas „Werkstatt am Bahnhof“. In der Außenstelle der Ruperti Werkstätten bietet die Caritas auf rund 2000 Quadratmeter Nettofläche 72 Menschen mit psychisch- seelischer Behinderung einen Arbeitsplatz, 62 davon sind aktuell belegt.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Passauer Bischof muss über Witz lachen – und wird zum InternethitEin Witz des katholischen Passauer Bischofs Stefan Oster ist zum Internethit geworden. Mehr als 500.000 Klicks hat das Video auf Youtube schon gesammelt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Witz im Ostergottesdienst: Passauer Bischof geht viralidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Osterwitz sorgt für Gelächter in der PredigtEin Osterwitz sorgte in der Predigt am Ostersonntag im Bistum Passau für großes Gelächter. Auch Bischof Stefan Oster lachte Freudentränen. Der Osterwitz hat im Christentum jahrhundertelange Tradition.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Osterwitz sorgt für Gelächter in der PredigtEin Osterwitz sorgte in der Predigt am Ostersonntag im Bistum Passau für großes Gelächter. Auch Bischof Stefan Oster lachte Freudentränen. Der Osterwitz hat im Christentum jahrhundertelange Tradition.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »