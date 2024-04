Passagiere in misslicher Lage: Indoorachterbahn bleibt plötzlich stehen

Es war im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle: Drei Passagiere der Indoorachterbahn „Höllenblitz“ sind am Montagabend auf dem Dom in eine verzweifelte Lage geraten. Ihre Gondel blieb hoch in der Luft plötzlich stehen. Grund war offenbar ein technischer Defekt.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden die Retter um 22.13 Uhr zu dem Fahrgestell „Höllenblitz“ auf dem Heiligengeistfeld gerufen.Grund: Eine Gondel mit drei Personen an Bord war stehen geblieben. Die drei Passagiere waren in einer misslichen Lage: Wegen der Höhe von sechs Metern konnten sie sich nicht selbst aus dem Fahrgeschäft befreien.Für die Feuerwehr war der Einsatz nicht ganz einfach, weil die Indoorachterbahn nicht von außen zugänglich war.

Der Website des Hamburger Doms zufolge ist die Achterbahn „Höllenblitz” rund 900 Meter lang und kann Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen.

Indoorachterbahn Höllenblitz Passagiere Dom Verzweifelte Lage Technischer Defekt Feuerwehr

