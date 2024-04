Partyballon sorgt für Stromausfall in Wuppertal

Ein mit Helium gefüllter Partyballon hat am Freitagabend in Wuppertal für einen Stromausfall gesorgt. Rund 20.000 Haushalte im Stadtteil Langerfeld waren rund eine Stunde ohne Stromversorgung, teilte ein Sprecher der Stadtwerke am Samstag mit. Der Ballon hatte sich demnach um kurz vor 22 Uhr in einer sogenannten Sammelschiene im Umspannwerk Nächstebreck verfangen und einen Kurzschluss ausgelöst. Es habe einen Lichtbogen und einen lauten Knall gegeben.

Dadurch wurde die Stromversorgung unterbrochen. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten die Ursache schnell beheben

