Partei: Thüringer Linke: Mehr Parteieintritte als -austritte

Seit der offiziellen Ankündigung von Sahra Wagenknecht, eine eigene Partei gründen zu wollen, verzeichnet die Thüringer Linke nach eigenen Angaben mehr neue Mitglieder als üblich."Einige sind nun gegangen, doch viele kommen!", sagte die Linke-Vorsitzende Ulrike Grosse-Röthig laut einer Mitteilung vom Montag. Binnen einer Woche seien 26 Menschen der Linken in Thüringen neu beigetreten.

Vor einer Woche hatte die bisherige Linke-Politikerin Sarah Wagenknecht offiziell angekündigt, aus der Linken auszutreten und eine eigene Partei gründen zu wollen. Mehrere Bundestagsabgeordnete schlossen sich ihr an - die Linke-Bundestagsfraktion steht damit vor dem Aus.

Nach Angaben der Thüringer Linken seien es vor allem "jüngere und gewerkschaftlich sowie gesellschaftlich Aktive, die in diesen Tagen eintreten". Auch in anderen Landesverbänden überwiegen demnach die Neueintritte in die Partei gegenüber der Zahl ausgetretener Mitglieder. Die Thüringer Linke hatte im Juni noch rund 3400 Mitglieder. Wie viele es inzwischen sind, teilte die Partei zunächst nicht mit. headtopics.com

Thüringen: Thüringer Linke: Mehr Parteieintritte als -austritteAktuelle Nachrichten aus Thüringen Weiterlesen ⮕

Linke will mehr Linie: So oft fliegt die Ampel mit der BundeswehrDer Kanzler und seine Minister reisen viel. Durchschnittlich zweimal pro Tag nutzen sie die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr. Dazu kommen fast nochmal so viele Leerflüge. Der Linken-Fraktion geht das zu weit. Weiterlesen ⮕

Nach Schließungen: Linke fordert mehr Flüchtlings-Erstaufnahmen in BrandenburgIm Sommer wurden Tausende Erstaufnahmeplätze in Brandenburg gestrichen, das Flüchtlingszentrum sei damit zu 95 Prozent ausgelastet. Die Linke will das ändern – und fordert einen schnelleren Ausbau. Weiterlesen ⮕

Durchschnittlich 11,6 Grad: Zweitwärmster Oktober jemals in Bayern2022 hat es in Deutschland so selten geblitzt wie seit mehr 30 Jahren nicht mehr. Weiterlesen ⮕

Kritik an Innenminister Stübgen: Brandenburgs Linke-Fraktion fordert schnelleren Ausbau der ErstaufnahmenDie Linke wirft Innenminister Michael Stübgen (CDU) vor, das Unterbringungsproblem verschärft zu haben. Zudem dringt die Partei auf mehr Unterstützung für die Kommunen. Weiterlesen ⮕

Millionenkosten für Abstimmungen im Thüringer Superwahljahr 2024Die Landesregierung rechnet mit Kosten in Höhe von mehreren Millionen Euro für Abstimmungen im Thüringer Superwahljahr 2024. Jeweils bis zu 3,1 Millionen Euro könnten demnach für die Durchführung der Landtags- und Europawahlen im kommenden Jahr fällig werden. Weiterlesen ⮕