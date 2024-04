Paris Saint-Germain interessiert an Jules Koundé und Hèctor Fort vom FC Barcelona

In der Königsklasse empfängt Paris Saint-Germain am 10. April den FC Barcelona (21 Uhr). Vor dem anstehenden Viertelfinal-Hinspiel scheint sich PSG über zwei Spieler der Katalanen informiert zu haben. Der spanische Radiosender „Catalunya Ràdio“ berichtet, dass die Franzosen an einer Verpflichtung von Jules Koundé (25) und Hèctor Fort (17) arbeiten.Héctor Fort kam in dieser Saison sowohl für Barça Atlètic als auch für die erste Mannschaft zum Einsatz.

Der 17-jährige Außenverteidiger bekam Spielzeit in, der Champions League, der Copa del Rey und in der Uefa Youth League. Das Eigengewächs hat noch Vertrag bis Juni 2025. Laut der Radiosendung „Tot Costa“ soll Barcelona bei dem Treffen der beiden Klubs allerdings einen Abgang von Hèctor Fort ausgeschlossen haben. Barça plant wohl weiterhin mit ihm, ein Transfer von Jules Koundé könnte dagegen infrage kommen.Koundé wechselte 2022 vom FC Sevilla zu Blaugran

