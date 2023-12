Der LIGAstheniker fordert nach dem WM-Sieg der DFB-Youngster: Paris for President! Der Triumph der deutschen U17 bringt für ihn den Glauben an das Spiel zurück. Die Truppe um Paris Brunner steht mit ihrer besonderen Mischung an Typen für Mannschaften, wie sie in Deutschland leider selten geworden sind. In der Liga ist jetzt Mut mit den Talenten gefragt. Ein Kommentar von Thilo Komma-Pöllath.

schweben Sie auch immer noch auf Wolke 17? Wir sind wieder wer, mein Gott, wie gut das tut! Als wäre dieser WM-Sieg ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für unser nationales Selbstbewusstsein. Seit dem Samstag gehe ich wieder ein Stück aufrechter zum Bäcker. Wir sind wieder wer, keine Work-Life-Jammerlappen, keine Arbeits- und Leistungsverweigerer, sondern Weltmeister. Nicht nur im Basketball, nicht nur im Hockey, im Fußball, im FUSSALL - wer hätte das gedacht? Ich nicht, um ehrlich zu sein. Gut, die U17-Nationalmannschaft wurde früher nicht mal im Transistor-Radio übertragen und heute lässt sie ein ganzes Fußballland taumeln. Schon irre irgendwi





