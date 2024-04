Papst Franziskus spricht offen über die letzten beiden Konklave

Ungewöhnlich offen spricht Papst Franziskus über die letzten beiden Konklave. In seinem neuen Buch verteidigt er seinen Vorgänger - und kritisiert dessen Sekretär Gänswein scharf. Er erzählt detailliert, wie nach dem Tod von Sie wollten diesen blockieren, um dann einen ihnen genehmen Kompromisskandidaten vorzuschlagen, schreibt Franziskus. Er habe aber nicht mitgespielt.

So wurde es am Ende doch Ratzinger, auch mit der Stimme Jorge Mario Bergoglios (so der bürgerliche Name des heutigen Papstes). Franziskus gibt sich überzeugt: Übergangspapst ". Damals sei die Zeit für Wandel noch nicht reif gewesen, ein Kandidat wie er, Bergoglio, hätte nichts erreichen können außer eine Menge Ärger. Mit Blick auf seine eigene Wahl berichtet er, dass er zwar von Anfang an viele Stimmen bekommen habe. Doch er dachte, diese seien nur bei ihm "geparkt". Erst in der Mittagspause des 1

