Panzergranate in Heddesheim gefunden

Am Samstagmittag wurde eine Panzergranate in einem Feldgebiet bei Heddesheim gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst plant, die Granate am Abend zu sprengen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und keine Evakuierung smaßnahmen sind erforderlich.

Es kann zu Verkehrssperrungen kommen.

