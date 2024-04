Panzergetriebe-Hersteller Leonardo: Attraktive Anlage mit begrenztem Kurspotenzial

) mit"Neutral" und einem Kursziel von 32,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Panzergetriebe-Hersteller s sei eine attraktive Anlage, doch kurzfristig erscheine das Kurspotenzial begrenzt, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger hätten ihre Vorzüge bereits erkannt, weshalb sich der Kurswert seit dem Börsengang im Februar schon mehr als verdoppelt habe.

