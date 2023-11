Panzer im Einsatz für Urzeitkrebse

Das schwere Fahrzeug rollt auf dem früheren Truppenübungsplatz mehrere Male hintereinander über frühere Trassen, auf denen sich die Biotope für die Tiere entwickeln konnten.

Der ehemalige Truppenübungsplatz in der Döberitzer Heide hat eine lange militärische Geschichte. Nach der Wende wurde das große Gelände ein Naturschutzgebiet. „Brände, Explosionen und Kettenfahrzeuge hinterließen große Offenlandschaften, die ökologisch sehr wertvoll sind“, so die Heinz Sielmann Stiftung, die das Areal 2004 erwarb.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Natur: Panzer im Einsatz für UrzeitkrebseWustermark/Elstal - Sie sind als Gimmicks aus den «Yps»-Kinderheften der 70er Jahre und aus Experimentierkästen bekannt: Millionen Jahre alte

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Panzer im Einsatz für UrzeitkrebseFans der einstigen Kinderzeitschrift „Yps“ erinnern sich an sie - Urzeitkrebse. Die Millionen Jahre alten Tiere kommen in Deutschland nur selten vor, ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Naturschutz: Panzer im Einsatz für UrzeitkrebseWustermark/Elstal - Sie sind als Gimmicks aus den «Yps»-Kinderheften der 70er Jahre und aus Experimentierkästen bekannt: Millionen Jahre alte

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Naturschutz: Panzer im Einsatz für UrzeitkrebseFans der einstigen Kinderzeitschrift «Yps» erinnern sich an sie - Urzeitkrebse. Die Millionen Jahre alten Tiere kommen in Deutschland nur selten vor, Lebensräume bietet etwa die Döberitzer Heide.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Panzer im Einsatz für UrzeitkrebseFans der einstigen Kinderzeitschrift «Yps» erinnern sich an sie - Urzeitkrebse. Die Millionen Jahre alten Tiere kommen in Deutschland nur selten vor, Lebensräume bietet etwa die Döberitzer Heide.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 07:55 IDF veröffentlicht Panzer-Bilder von Bodenoffensive +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕