Panik auf brennender Fähre in Thailand

Panik auf brennender Fähre ! Plötzlich hört ein Passagier auf einer Fähre vor der Insel Koh Tao ( Thailand ) ein Knistern. Keine fünf Minuten später zieht dichter schwarzer Rauch über das Schiff – ein Feuer ist ausgebrochen! Die erschreckenden Bilder seht ihr im Video. Urlauber und Pendler retten sich in Thailand auf andere Boote „Wir hatten kaum Zeit, uns noch die Rettung swesten anzuziehen“, erzählt Maitree Promjampa, ein Passagier, der auf der Fähre war, der Nachrichten agentur AP.

Mehr als 100 Menschen, Pendler und Urlauber, sind während des Feuers an Bord. Knapp 20 Minuten nach dem Notruf eilen erste Boote zu Hilfe. Doch die Helfer trauen sich nicht an die brennende Fähre heran und halten mit ihren Booten sicherheitshalber Abstand. Daher springen einige Menschen von Bord, um zu den rettenden Booten zu kommen

Fähre Feuer Thailand Rettung Passagiere

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Brand auf Fähre in ThailandAuf einer Fähre zur beliebten thailändischen Urlaubsinsel Koh Tao hat ein heftiger Brand die Passagiere in Panik versetzt.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Thailand: Fähre geht in Flammen auf - Touristen springen von Bord!„Wir hatten kaum Zeit, uns noch die Rettungswesten anzuziehen“, erzählt ein Passagier. Die erschreckenden Bilder aus Thailand seht ihr im Video.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Norovirus: 120 Menschen nach Ausbruch auf Norwegen-Fähre erkranktNorovirus an Bord: Wegen massenhaft Infektionen musste ein Schiff der Color Line zwischen Kiel und Oslo aus dem Verkehr gezogen werden. Gestrandete Passag...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

SEK-Einsatz auf Bodensee-FähreAuf einer Bodensee-Fähre zwischen Konstanz und Meersburg (Bodenseekreis) ist es bereits am Mittwoch zu einem aufsehenerregenden Polizeieinsatz gekommen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf A1 bei Wildeshausen: Lkw fährt auf Fahrzeug aufNichts geht im Moment auf der A1 bei Wildeshausen in Richtung Münster: Am Mittwochmorgen ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Schafe flüchten in Panik auf BahngleiseEine Herde Schafe ist in Wilmersdorf (Uckermark) in Panik auf Bahngleise geflüchtet. Ein Schaf wurde von einem Zug erfasst. Als Auslöser wird eine Wolfsattacke vermutet. Weitere Tiere erlitten tödliche Bisswunden.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »