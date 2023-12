Berichte von Augenzeugen und Helfern zeigen: Palästinenser vergewaltigten, verstümmelten, erschossen wehrlose Zivilistinnen. Diese Aufnahme zeigt eine israelische Frau, die von Palästinensern nach Gaza verschleppt wurde. Ihre Hose ist von Blut durchtränkt, ihre Achillessehne wurde durchgeschnitten. Die israelische Armee fürchtet, dass die Hamas einige Geiseln nicht freilassen will, damit sie ihre Leidensgeschichten niemals erzählen können. Am 7.

Oktober begingen palästinensische Terroristen und Zivilisten nicht nur das schlimmste Massaker an Juden seit dem Holocaust – sie vergewaltigten und misshandelten auch massenhaft Frauen und Mädchen. Auch Wochen nach dem Hamas-Überfall auf Israel kommen immer neue Berichte über brutale sexuelle Gewalttaten ans Licht. Sie belegen, mit welcher Grausamkeit die Angreifer vorgingen – und dass viele palästinensische Täter es offenbar gezielt auf Frauen abgesehen hatten oder die Gelegenheit nutzen, um ihrem Sadismus, Frauen- und Judenhass freien Lauf zu lassen





Reichspogromnacht 1938: Augenzeugen berichten vom TerrorVor 85 Jahren, am 9. November 1938, zündete ein organisierter Mob in ganz Deutschland Synagogen an. Hier erzählen drei Zeitzeugen von den Übergriffen in Berlin.

Die Lage am Morgen: Welche Zukunft haben die Palästinenser?US-Außenminister Blinken legt erste Pläne für eine Nachkriegsordnung vor. Gedenken in Berlin an antijüdische Pogrome vor 85 Jahren. Und: Das Ende der Panda-Diplomatie. Das ist die Lage am Donnerstag.

Zehntausende Palästinenser fliehen aus nördlichem Gazastreifen in den SüdenZehntausende Menschen sind am Mittwoch nach Angaben der israelischen Armee aus dem Norden des Gazastreifens über einen Fluchtkorridor in den Süden de Gebiets

Jordaniens Palästinenser machen Druck auf den KönigEntwicklungsministerin Svenja Schulze auf heikler Mission in Israels Nachbarland. Der Konflikt in Gaza gefährdet die Entspannungspolitik. Mit guten

Tausende Palästinenser fliehen aus nördlichem Gazastreifen in den SüdenAngesichts erbitterter Kämpfe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas in der Stadt Gaza fliehen immer mehr Menschen in den Süden des Gazastreifen...

Zehntausende Palästinenser verlassen Norden des GazastreifensTel Aviv: Auch heute sind zahlreiche Palästinenser aus dem umkämpften Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen. Wie die zuständige israelische Behörde mitteilte, nutzten rund 50.000 Menschen einen Evakuierungskorridor. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen konnte keine Zahlen nennen.

