Paderborns Pokalgegner überzeugt trotz Niederlage, U21 verliert in Aachen

Freiburg schrammt am Remis vorbei Der SC Freiburg wird an diesem Mittwoch als klarer Favorit in die Partie gehen, wenn der badische Erstligist um 18 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals im heimischen Europapark-Stadion auf den SC Paderborn trifft. Am Sonntagabend aber waren die Freiburger in der Außenseiterrolle, in der sie fast einen überraschenden Punktgewinn gefeiert hätten.

Der Sportlicher Leiter des Paderborner Nachwuchsleistungszentrums geigte dem Schiedsrichter nach der Niederlage in Aachen seine Meinung und sah die Rote Karte. Kassel sucht einen neuen Trainer Seit dieser Saison ist Sören Gonther Sportchef beim Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel. In seiner neuen Funktion als Fußballfunktionär erlebte der 36-Jährige, der von 2007 bis 2012 für den SC Paderborn gekickt hatte, nun seine erste Trainerentlassung.

Trainer Urs Fischer darf trotz Niederlage weitermachenTrotz der zehnten Pflichtspiel-Niederlage in Serie bleibt Urs Fischer vorerst Trainer von Union Berlin. Der Verein steht weiterhin hinter ihm und will gemeinsam die schwierige Zeit überstehen. Weiterlesen ⮕

Trainer Baumgart gibt nicht auf trotz NiederlageTrainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln denkt auch nach der heftigen 0:6-Klatsche bei RB Leipzig nicht ans Aufgeben. Trotz der siebten Niederlage im neunten Bundesligaspiel dieser Saison versichert er, dass seine Energie immer noch am oberen Level ist. Baumgart zeigt sich selbstkritisch und bemängelt die Körpersprache seiner Profis. Weiterlesen ⮕

