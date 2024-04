Paderborn verliert trotz Obermairs erstem Freistoßtor

Es hätte für Raphael Obermair ein perfekter Abend werden können. Der 28-jährige Außenbahnspezialist des SC Paderborn hatte am Freitag im Zweitliga -Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin mit einem wunderschönen Kunstschuss das erste Freistoßtor seiner Profikarriere erzielt. Seine Mannschaft hatte gut 70 Minuten lang ganz stark aufgespielt und in der ausverkauften Home-Deluxe-Arena bis zur 84. Minute mit 2:1 geführt. Doch dann setzte es noch zwei späte Gegentreffer.

Der SCP verlor folglich mit 2:3 (1:1), blieb zum fünften Mal in Folge sieglos, kassierte die dritte Pleite in Serie und wartet weiter auf den zweiten Rückrunden-Heimsieg. „Das ist schon sehr unglücklich. Wir haben alles im Griff, machen aber den Sack nicht zu. Und am Ende macht es die Hertha dann mit ihrer individuellen Klasse richtig gut“, resümierte ein tief enttäuschter Obermair, der in der 16. Spielminute noch in Glücksgefühlen geschwelgt hatt

Paderborn Obermair Freistoßtor Zweitliga Hertha BSC Berlin

