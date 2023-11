Pablo Nieto (VR46): Wohin mit Bezzecchi und Vietti?

Rookie Bezzecchi stand in Italien erstmals in der ersten Startreihe eines MotoGP-Rennens, und da bei Ducati Sieben der acht Plätze für 2023 noch nicht fix vergeben sind, steht «Bezz» in den italienischen Medien im Mittelpunkt heftiger Spekulationen.

«Ich hoffe, dass unsere beiden MotoGP-Fahrer bei uns im Team bleiben», stellte Pablo Nieto fest. «Wir bilden eine sehr gute Truppe. Es ist wichtig, dass unsere Piloten ihre eigene Technikmannschaft haben. Marco haben ausgezeichnet mit Matteo Flamini zusammen. Er war ein Elektronik-Ingenieur, der inzwischen zum Crew-Chief geworden ist.

«Du musst mindestens zwei, drei Jahre mit deinen Technikern zusammenarbeiten. Wir leisten jetzt für ‘Bezz’ ausgezeichnet Arbeit. Er ist ziemlich happy, also kann er bei uns bleiben», ergänzte Nieto. «Mir würde es gefallen, wenn das klappen würde. Es wäre aber auch interessant, wenn ein Hersteller an uns herantreten und sagen würde. ‘Ich will Marco für das kommende Jahr.’ Aber vorläufig rechne ich damit, dass er mit uns weitermacht.

Luca Marini hat seit dem Jerez-Montag-Test vom 2. Mai mit seiner Desmosedici GP22 deutliche Fortschritte gemacht. Er hat ein paar Puzzlestücke gefunden, die ihn weiter nach vorne gebracht haben. Und Valentino Rossis Bruder hat eine unfassbare Bilanz vorzuweisen: Er hat bisher 26 MotoGP-Rennen bestritten und ist immer ins Ziel gekommen.

Luca gilt als Studierender im zweiten Studienjahr, und Pablo Nieto ist überzeugt, dass er auch 2023 in der Mooney-Truppe fahren wird.

