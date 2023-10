Paatz und Maassen fahren 2024 für das ADAC Formel 4 Junior Team

Die neuen Piloten für das ADAC Formel 4 Junior Team stehen fest: Mathilda Paatz und Montego Maassen starten 2024 in der französischen Formel-4-Meisterschaft(Motorsport-Total.com) - Mathilda Paatz und Montego Maassen starten in der Saison 2024 für das ADAC Formel 4 Junior Team in der französischen Formel-4-Meisterschaft. Die beiden Youngster werden den Aufstieg aus dem Kartsport vollziehen und ihre erste Saison im Formel-4-Boliden bestreiten.

In der abgelaufenen Saison startete Paatz für DPK-Racing, dem Nachwuchsteam von Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso, bei den internationalen Kart-Meisterschaften. Gleichwohl sammelte die Rheinländerin ihre ersten Erfahrungen im Formel-Boliden, als sie beim FIA-Nachwuchsprojekt"Girls on Track" im aktuellen Formel-4-Boliden des Prema Powerteams testen durfte.

Ein Ziel, das auch der Nachwuchs anstrebt:"Ich schaue mir das Rennen jedes Jahr mit riesiger Begeisterung an. Dort eines Tages anzutreten, ist ein großer Traum von mir", sagt Maassen."Aus meiner Sicht ist die Formel 4 in Frankreich die perfekte Plattform, um die ersten Schritte im Formelsport zu bewältigen. Außerdem fiebere ich den anspruchsvollen Rennstrecken entgegen. headtopics.com

Ein Zentraleinsatz mit eigenen Mechanikern und Ingenieuren durch den Serienbetreiber FFSA garantiert die größtmögliche Chancengleichheit. Zusätzlich findet im Rahmen der FFSA Academy auch ein theoretischer Unterricht statt, um die jungen Talente bestmöglich für die Zukunft vorzubereiten.

