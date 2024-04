Özdemir als Grünen-Spitzenkandidat bei Landtagswahl im Südwesten gehandelt

Seit Monaten wird Özdemir als Grünen - Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl im Südwesten gehandelt. Festgelegt hat die Partei nicht, wer für das Erbe Kretschmanns kandidieren soll. Noch nicht.in Baden-Württemberg ist nach Angaben aus Parteikreisen noch keine Entscheidung gefallen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus mehreren Quellen weiter erfuhr, steht die definitive Entscheidung über die Spitzenkandidat ur bei der Wahl im Frühjahr 2026 weiter aus.

Bei dieser tritt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht mehr an. Zuvor hatte die"Bild"-Zeitung online berichtet, der derzeitige Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir werde als Spitzenkandidat antreten. In dem Bericht hieß es, der 58-Jährige habe seinen Parteifreunden im Südwesten und im Bund versprochen: Er trete als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl an und versuche, die einzige Staatskanzlei in Deutschland für die Grünen zu retten. Özdemir selbst sagte der Zeitung dazu:"Es gibt keinen neuen Stan

