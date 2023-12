Overwatch 2: Spieler fühlen sich beim neuen Event hintergangen

will mehr Geld von den Spielern. MeinMMO-Dämon Cortyn sieht das kritisch – aber selbst Bezahl-Spieler fühlen sich beim neuen Event hintergangen.oder Overwatch 2 finde ich sie grundsätzlich ganz okay – denn ich würde die Spiele ohnehin spielen. Da finde ich 10 Euro rund alle 6-8 Wochen gar nicht so wild.

Unzufrieden werde ich allerdings, wenn man mich verarschen will und etwa während eines laufenden Battle Pass einfach noch einen zweiten Battle Pass aktiviert, um nochmal ein paar Euro abzukassieren. Richtig knatschig wird es dann, wenn dieser Battle Pass nicht genügt, um alle verfügbaren Belohnungen zu bekommen, es Zeitdruck gibt und man nochmal nachträglich “reincashen” muss, wenn man wirklich alles will.Ein zweiter Battle Pass – Mit Zeitdruck und zu wenig Belohnung Zusätzlich zum laufenden Battle Pass der aktuellen Saison, der schon 10 € kostet, kann man jetzt nochmal 5 € für einen zweiten Battle Pass zum Weihnachtsevent ausgeben. Das Konzept ist hier, dass man sich „Winter Fair Tickets“ verdienen kan





Rufer-Spieler in World of Warcraft werden immer noch gekicktRufer-Spieler haben es schwer. Sie werden noch immer häufig gekickt – obwohl sie ihre Aufgabe erfüllen. Das sieht aber nicht jeder so. Inzwischen sind über 4 Monate vergangen, seit in World of Warcraft Dragonflight der Rufer eine neue Spezialisierung bekommen hat. Der Verstärker ist ein ziemliches Schwergewicht und ein gern gesehener Gast in den meisten Gruppen. Denn auch wenn der Verstärker selbst nicht die größten Zahlen im Damage-Meter aufweist, so verstärkt er doch die Gruppenmitglieder, die dadurch selbst deutlich mehr Leistung bringen. Doch so ganz ist diese „Neuerung“ auch nach bald einem halben Jahr nicht bei allen Spielerinnen und Spielern angekommen.

Spekulationen über möglichen Abgang von SpielerEin Spieler wird möglicherweise im Januar den Verein verlassen, um das Gehalt einzusparen und anderweitig zu investieren. Es gibt Anfragen aus dem In- und Ausland.

Diablo 4: Blutspendenaktion belohnt Spieler mit GeschenkenDiablo 4 zu einer guten Tat verleiten: sie sollten Blut spenden. Als Dank bekommt die ganze Community Geschenke – und die Spender eine Chance auf einen mit echtem Menschenblut gekühlten PC. Jetzt sind die Belohnungen da.

Fortnite-Spieler beschweren sich über hohe Preise im Ingame-ShopDie Macher von Fortnite haben offenbar herausgefunden, wie teuer ein Shop sein darf, bevor es Gamern zu viel ist– bei denen es virtuelle Auto-Skins zu kaufen gibt. Die Preise im Shop waren aber so unverschämt, dass sich die Spieler laut beschweren und Epic nun reagiert.

So reagieren Völler und Nagelsmann auf die DFB-Blamage gegen ÖsterreichNach zwei Niederlagen findet DFB-Sportdirektor Völler deutliche Worte. Dem Rat von Bundestrainer Nagelsmann sollten die Spieler für eine erfolgreiche EM folgen. AUTGER

LEGO-Fortnite knackt die Marke von 2,4 Millionen Spielern – mehr als alle anderen Modi zusammenDer neue Modus LEGO-Fortnite knackt nach zwei Tagen live die 2,4 Millionen-Spieler-Marke und überflügelt damit alle anderen Modi zusammen.

