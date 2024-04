Overwatch 2: Peinlicher Fehler im Trailer entdeckt

In Overwatch 2 startet noch in dieser Woche die nächste Saison und bringt mit „Venture Forth“ die inzwischen 10. Saison des Helden-Shooters. Schon im Vorfeld wurde jede Menge gezeigt, darunter auch interessante Skins und Einblicke in neue oder überarbeitete Map s.

Overwatch 2 zeigt Junker Queen im Gameplay-Trailer und begeistert die Fans: “Sie sieht so spaßig aus!”Im Trailer zu Hanaoka, einer neuen Map von Overwatch 2, wurde die Karte in einem Clip ausführlich gezeigt. Dazu lief Musik im Hintergrund, eben als Begleitmaterial. Plötzlich wird die Musik allerdings von einer Stimme durchbrochen, die laut sagt: „Music Licensing Reimagined“ und einige Sekunden später „Art List IO“.

Nachdem der Vorfall im Subreddit von Overwatch 2 aufgegriffen wurde, hat Blizzard den entsprechenden Clip sofort offline genommen – aber die Community hat das natürlich festgehalten. Im folgenden Video könnt ihr die entsprechenden Passagen bei Sekunde 14 und Sekunde 44 hören:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.

Overwatch 2 Trailer Map Fehler Stimme

