Overwatch 2: Neuer Held Mauga und neue Inhalte für 2024 angekündigt

Keine Sorge: Wir haben alle Infos für euch. Aber beginnen wir mit dem neuen Helden. Wenn ihr statt zu lesen lieber direkt Bewegtbildmaterial von Mauga anschauen möchtet, müsst ihr diesen Tab nicht schließen, sondern könnt es direkt hier anschauen: Sehr viel bekannt ist noch nicht zu Mauga. Was man aber auf den ersten Blick sieht: seine zwei imposanten Maschinengewehre. Für die hat der schießwütige Geselle sogar Namen, nämlich Gunny und Cha Cha

. Klingt schräg? Ach, kommt, es ist Overwatch 2! Die Maschinengewehre kann er entweder beide gleichzeitig oder einzeln einsetzen, um so gezieltere Schüsse abzufeuern.ist seine Ultimate, dadurch werden nahe Feinde in einem Bereich um ihn herum eingeschlossen und müssen sich ihm entgegenstellen. Der Clou: Mauga hat währenddessen unbegrenzt Munition.Das gesamte Wochenende, also vom 3. bis einschließlich den 5. November, könnt ihr Mauga bereits kostenlos im Spiel ausprobieren!Neue Inhalte für 2024: PvP, Belohnungen und Maps Das war es noch lange nicht gewesen. Blizzard hat noch weitere Neuerungen für Overwatch 2 angekündigt oder zumindest angeteast, die 2024 auf die Fans warten:Zwei Teams kämpfen um fünf Kontrollpunkte auf einer Map. Die Teams müssen sich also entscheiden, ob sie ihr Gebiet verteidigen oder versuchen, es zu vergrößern - oder idealerweise beides gleichzeitig.Und das soll es noch nicht gewesen sei

:

MEİNMMO: MeinMMO-Redakteur live auf der BlizzCon 2023MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist live auf der BlizzCon 2023. Neue Infos zu Diablo 4 und World of Warcraft haben die Halle beben lassen – buchstäblich. So viel tosender Beifall war selbst auf der gamescom selten. Nach 4 Jahren findet die BlizzCon zum ersten Mal wieder live mit Publikum in Anaheim, Kalifornien statt – und wir wurden eingeladen. Für mich ist das die erste BlizzCon überhaupt in Person und ich bin absolut überwältigt.Die Stimmung hier vor Ort ist aber einfach … anders. Ich kenne die gamescom, ich war schon auf der PAX East, allgemeine Messen, auf der Gamer herumlaufen und sich ansehen, was es so an neuen Sachen auf dem Markt gibt. Aber hier sind die Fans, Leute, die mit Herz und Seele an Blizzard hängen. Das merkt man. In der Halle war die Stimmung bombastisch, jeder Entwickler wurde mit rauschendem Applaus begrüßt, Trotz ein wenig Enttäuschung bei Overwatch, war es die meiste Zeit fast unmöglich, die Ankündigungen durchgehend zu hören, weil ständig alle gejubelt haben. Oder irgendjemand seine Liebe zu Chris Metzen ausdrücken wollte. Oder … weil der immerwährende Streit zwischen Horde und Allianz selbst im echten Leben nie zur Ruhe kommt. Ich bin über 12 Stunden nach Kalifornien geflogen und musste mich mehrere Stunden durch Passkontrollen und mehr kämpfen, aber das war es bisher wert. Ich freue mich auf das, was kommt

