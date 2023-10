Ostsee-Sturmflut: Geltinger Birk noch immer unter Wasser

Kurz nach der Ostsee-Sturmflut ging es vor allem darum, dort aufzuräumen und für Sicherheit zu sorgen, wo Menschen leben. Der Deich in Arniszum Beispiel ist inzwischen provisorisch geschlossen. Weiter nördlich, in Hasselberg, dauern die Deich-Arbeiten von Feuerwehr und THW noch diese Woche an. Massive Schäden hat das Hochwasser aber auch auf der naturgeschützten Halbinsel Geltinger Birk hinterlassen.

Kobarg meint dazu:"Ökologisch ist das supertoll, weil die Meeresdynamik neue Sandflächen entstehen lässt. Aber wir haben hier zum Beispiel auch Infrastruktur, die auf minus einen Meter ausgelegt war."Am Reetdorf Geltinger Birk, der 2019 errichteten Ferienhaussiedlung, steht das Wasser direkt am Landesschutzdeich. Laut Kobarg ist dieser zwar sicher, dass das Wasser dort angekommen ist, sei aber so nicht vorgesehen.

