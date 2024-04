Osterwitz sorgt für Gelächter in der Predigt

Ein Osterwitz sorgte in der Predigt am Ostersonntag im Bistum Passau für großes Gelächter. Auch Bischof Stefan Oster lachte Freudentränen. Darum ging es bei dem traditionellen Osterlachen:. Da brachen die Gemeinde und der katholische Bischof Stefan Oster im Ostergottesdienst in großes Gelächter aus. Grund dafür war das „österliche Lachen“, das risus paschalis. Der Osterwitz hat im Christentum jahrhundertelange Tradition.

Die Gottesdienst-Besucher sollen bei der Osterpredigt zum Lachen gebracht werden.Oster-Witz geht viral - Nachfrage nach WC: Verwirrung im Gemeinderat Der Witz spielt in den 1920er Jahren im Bayerischen Wald. Stefan Oster liest ihn aus einem Geschichtsbuch vor. Eine Städterin wendet sich in einem Brief an eine ländliche Gemeinde, wo sie Urlaub machen möchte. Sie erkundigt sich, ob der Ort über ein WC verfüge. Fließendes Wasser gab es zu der Zeit nämlich noch nicht überall. Mit dem Begriff konnte der Gemeinderat jedoch nichts anfange

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bischof erzählt Osterwitz und lacht Tränen – Video aus Bayern geht viralIm Bistum Passau sorgte ein Osterwitz während des Gottesdienstes am 31. März 2024 für heitere Stimmung. Bischof Stefan Oster und die Gemeinde lachten gemeinsam, beeinflusst durch eine alte Tradition, das sogenannte 'risus paschalis'. Das daraufhin veröffentlichte Video erlangte auf YouTube schnell große Beliebtheit und wurde von über 600.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Osterwitz von Passaus Bischof Oster geht viral: Bereits über eine halbe Million KlicksBischof Stefan Oster SDB segnet Außenstelle der Caritas „Werkstatt am Bahnhof“. In der Außenstelle der Ruperti Werkstätten bietet die Caritas auf rund 2000 Quadratmeter Nettofläche 72 Menschen mit psychisch- seelischer Behinderung einen Arbeitsplatz, 62 davon sind aktuell belegt.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Let's Dance: Dieser Profi sorgt für GelächterEs ist wieder 'Lets Dance'-Saison: Bei der vergangenen Show sorgte einer der Profitänzer für eine besonders komische und verwundernde Szene.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

FC Bayern: Reporter-Frage sorgt für Gelächter bei Kimmich und Co.Der FC Bayern München landet einen haushohen Sieg gegen den FSV Mainz 05. Eine Personalie und dessen Position in der Bayern-Elf rückt dabei erneut in den Fokus.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Renten-Aussagen von Klingbeil in ARD sorgen für GelächterDie Debatte um die Rente mit 70 gewinnt an Brisanz. Experten sehen in der Anhebung des Renteneintrittsalters eine notwendige Maßnahme, um das deutsche Rentensystem vor dem Kollaps zu bewahren.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Renten-Aussagen von Klingbeil in ARD sorgen für GelächterDie Debatte um die Rente mit 70 gewinnt an Brisanz. Experten sehen in der Anhebung des Renteneintrittsalters eine notwendige Maßnahme, um das deutsche Rentensystem vor dem Kollaps zu bewahren.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »