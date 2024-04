Österreichische NS-Zeitzeugin und Widerstandskämpferin Käthe Sasso ist gestorben

Die österreichische NS-Zeitzeugin und Widerstandskämpferin Käthe Sasso ist tot. Sie starb im Alter von 98 Jahren in der Nacht zum Montag, teilte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures inVerfassungsministerin Karoline Edtstadler betonte, Sassos Weisheit und Stärke hätten sie tief beeindruckt. Der Chef der sozialdemokratischen SPÖ, Andreas Babler, würdigte Sasso als eine Unbeugsame, die den Opfern des Nationalsozialismus eine Stimme gegeben habe.

Als 15-jähriges Mädchen habe Käthe Sasso sehr viel Mut bewiesen und sei in den Widerstand gegangen, würdigte Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich, die Verstorbene. Ehe sie 1944 insinhaftiert. Dabei wurde sie Zeugin und Leidtragende einer gnadenlosen NS-Justiz, die allein in Österreich an die 1200 Menschen mit dem Fallbeil hinrichten ließ.

Käthe Sasso NS-Zeitzeugin Widerstandskämpferin Österreich Nationalsozialismus

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mit 98 Jahren : Widerstand gegen die Nazis: Käthe Sasso gestorbenWien - Mit Käthe Sasso ist im Alter von 98 Jahren eine der letzten Überlebenden aus der Zeit des österreichischen Widerstands gegen den

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Widerstand gegen die Nazis: Käthe Sasso gestorbenAls Jugendliche ist Käthe Sasso in den Widerstand gegangen. Sie überlebte das Konzentrationslager Ravensbrück und engagierte sich später als Zeitzeugin.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Widerstand gegen die Nazis: Käthe Sasso gestorbenKäthe Sasso ist im Alter von 98 Jahren verstorben.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Widerstand gegen die Nazis: Käthe Sasso gestorbenWien - Als Jugendliche ist Käthe Sasso in den Widerstand gegangen. Sie überlebte das Konzentrationslager Ravensbrück und engagierte sich später als Zeitzeugin.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Widerstand gegen die Nazis: Käthe Sasso gestorbenAls Jugendliche ist Käthe Sasso in den Widerstand gegangen. Sie überlebt das Konzentrationslager Ravensbrück und engagierte sich später als Zeitzeugin.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Widerstand gegen die Nazis: Käthe Sasso gestorbenAls Jugendliche ist Käthe Sasso in den Widerstand gegangen. Sie überlebt das Konzentrationslager Ravensbrück und engagierte sich später als Zeitzeugin.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »