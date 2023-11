Österreicher Mario Mosböck gewinnt 676.000 Euro bei Triton Super High Roller Serie

Der Österreicher Mario Mosböck hat gerade das Glück auf seiner Seite. In Monte-Carlo eilt er von Erfolg zu Erfolg – und macht damit richtig Kasse. Bei der Triton Super High Roller Serie sponsored by(Anzeige) gewinnt er das 40.000 Dollar Mystery Bounty Turnier, schnappt sich 676.000 Euro Siegprämie. Dazu kommen noch mindestens 377.000 Euro an Kopfgeldprämie, weil er zehn Spieler aus dem Turnier genommen hat. Unglaublich: Innerhalb von zwei Wochen holt er sich dreimal den fetten Check ab.Erst holte er Online bei GGPoker das GlobalMillions Turnier für 260.000 Euro. Letzte Woche wurde er Zweiter beim 200.000 Dollar Invitational Turnier für 2,47 Mio. Euro – jetzt kommt die nächste Million hinzu. Mosböck erklärt seinen Erfolg: "In diesen Situationen steht man unter sehr hohem Druck. Ich bin es aber gewohnt, auf hohem Level Fußball zu spielen, so schaffe ich es meinen Kopf zu fokussieren."Mosböck spielte von 2014 bis 2017 für St. Pölten. Der Österreich-Klub stieg 2016 sogar in die 1. Liga auf, dort kam Mosböck auf zwei Einsätze. Weil es dann doch mit dem Pokern besser lief, entschied er sich für die Karten am Filztisch, statt für den Ball auf dem Rasen. Mittlerweile spielt er nur noch hobbymäßig in der 7. Liga im Nachbarland. Dafür jettet er jetzt um die Welt und spielt bei den größten Turnieren mit. Und das sehr erfolgreich! In seiner Live-Karriere konnte er jetzt schon knapp 5 Mio. Euro gewinne

