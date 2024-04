Osterkind macht Familienglück perfekt! Es ist das wohl schönste Ostergeschenk, das es geben kann: Der ehemalige Ski-Star Roland Leitinger und seine Frau Simone sind erstmals Eltern geworden. Sohn Lorenz erblickt Ostersonntag das Licht der Welt. Auf Instagram zeigt Simone in einer Story, wie der frischgebackene Papa den Kleinen in einem Maxicosi aus dem Krankenhaus trägt. „Willkommen zu Hause“, schreibt sie dazu und verrät zudem auch den Namen und das Geburt sdatum des gemeinsamen Sohnes.

Demnach wurde Lorenz am Ostersonntag (31. März 2024) geboren. Lese-Tipp: Es ist ein Mädchen! Real-Star im Baby-Glück. Damit kam der Kleine gerade noch rechtzeitig zur Welt. Mitte Oktober 2023 hatte das glückliche Paar öffentlich gemacht, dass sie Nachwuchs erwarten. Der Hashtag #März2024 deutete daraufhin, wann es soweit sein soll

