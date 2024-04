Osterferien 2024 in Deutschland: Wann beginnen sie in Berlin?

Die Ferienzeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Im März starten die Osterferien in Deutschland – aber an welchem Datum beginnen sie in Berlin genau? Auf wie viele Ferientage dürfen sich Schüler aus Brandenburg freuen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Osterferien 2024.Ostern 2024: Karfreitag , Ostersonntag , Ostermontag – Wann findet 2024 das Osterfest statt? Karfreitag fällt 2024 auf den 29. März. Ostersonntag ist am 31. März und Ostermontag entsprechend am 1. April.

Wie lange dauern die Osterferien?In Deutschland dauern die Osterferien beziehungsweise Frühjahrsferien je nach Bundesland zwischen ein und drei Wochen und umfassen meist die Karwoche (die Woche vor Ostern) und Ostern selbst. In Berlin und Brandenburg haben die Schülerinnen und Schüler zwei Wochen Osterferien: Der letzte Schultag vor den Ferien ist Freitag, der 22. März. Die Schule startet wieder am Montag, 8. April. Damit sind die Osterferien von Samstag, 23. März, bis Sonntag, 7. April

