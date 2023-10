Oskar Lafontaine wirbt um Unterstützung für Sahra Wagenknecht Partei

Der frühere saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine unterstützt die von seiner Ehefrau Sahra Wagenknecht vorangetriebene Neugründung einer linkskonservativen Partei. Nach der Gründung des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“, der die für 2024 geplante Parteigründung vorbereiten soll, ruft Lafontaine öffentlich dazu auf, das Projekt zu unterstützen.

