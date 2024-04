Oscar Piastri fährt schnellste Runde im Formel-1-Training in Japan

Der Australier Oscar Piastri ist in seinem McLaren im kaum aussagekräftigen zweiten Formel-1 - Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Regen und eine dadurch nasse Strecke sorgten am Freitagnachmittag (Ortszeit) in Suzuka dafür, dass fast die gesamte Übungseinheit nicht normal gefahren wurde. Viele Teams entschieden sich erst drei Minuten vor Schluss dazu, ihre Piloten auf den Kurs zu lassen.

Weltmeister Max Verstappen und Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez verzichteten auf eine schnelle Ausfahrt und blieben ebenso wie fünf andere Fahrer ohne offizielle Rundenzeit. Alle Infos zum GP von JapanVerstappen in FP1 vornePiastri war in 1:34,725 Minuten am schnellsten und lag rund eine halbe Sekunde vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hatte als Dritter schon mehr als vier Sekunden Rückstand. Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Rang acht, er lag mehr als 20 Sekunden hinter der Spitz

