Oscar Piastri behält Startplatz trotz Untersuchung

Oscar Piastri fährt im Qualifying in Abu Dhabi nach einer 'schwierigen Session' noch auf Startplatz drei und darf diesen trotz einer Untersuchung auch behalten. Doch der Australier musste wegen einer Untersuchung zunächst um seinen Startplatz zittern. Weil er im Qualifying Pierre Gasly im Weg gestanden hatte, drohte ihm eine Rückversetzung in der Startaufstellung.

Doch die Rennkommissare kamen zu dem Schluss, dass Piastri Gaslys Runde nicht nachhaltig beeinflusst hatte, weshalb es keine Strafe gab. 'Ich glaube, er hat noch einen kleinen Jetlag aus Vegas', grinst Gasly selbst, als er auf die Szene angesprochen wird. 'Ich denke, er hat einfach geschlafen', sagt er und erklärt: 'Als ich ankam, wusste ich nicht wirklich, ob er nach rechts oder links fährt.' 'Aber das ist nicht weiter schlimm, und ich habe ein gutes Qualifying hingelegt, also wird er hoffentlich nicht bestraft', so der Franzose. Und in der Tat sprachen die Stewards Piastri frei





