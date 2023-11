Osama bin Laden auf TikTok: Ein Like für Osama Der ehemalige Al-Qaida-Anführer trendet mit seinem „Letter to America“ in den sozialen Medien. Der TikTok-Konzern bemüht sich um Schadensbegrenzung. Was ist da los? Hat so einen Bart, aber manche jungen Leute mögen's halt: Osama bin Laden Foto: Al-Jazeera/dpa Zwölf Jahre nach seinem Tod kämpft die Welt wieder gegen Osama bin Laden.

Die Social-Media-Plattform Tiktok sperrt seit Donnerstag Videos, die eine alte Nachricht des ehemaligen Al-Qaida-Führers bewerben. Bin Laden hatte darin die Terrorangriffe des 11. Septembers 2001 gerechtfertigt. Die Plattform sah sich zu diesem Schritt genötigt, nachdem Nut­ze­r*in­nen die Propaganda bin Ladens bewarben und sie als eine Art Erleuchtung darstellten. Bin Ladens „Letter to America“ („Brief an Amerika“) sei „krass und jeder sollte ihn lesen“, sagt eine blonde Frau in einer Strickjacke in einem der Videos. „Ich werde das Leben nie wieder so sehen wie vorher“, erklärt eine ander





