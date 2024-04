Orlando Magic sichert sich mit Kantersieg gegen die Milwaukee Bucks Playoff-Ticket

Die Orlando Magic katapultieren sich mit einem Kantersieg gegen die Milwaukee Bucks in die Playoffs . Franz Wagner liefert dabei eine ganz starke Partie ab. Die finalen Spiele der Eastern Conference:Die Orlando Magic um die beiden deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben sich dank einer defensiven Gala-Leistung im finalen Topspiel gegen die Milwaukee Bucks ihr Ticket für die Playoffs gesichert.

Ganz stark waren auch die drei Steals des 22-Jährigen - Bestwert des Spiels. Generell überzeugten die Magic defensiv und jagten den Gästen reihenweise die Bälle ab. Bruder Moritz kam nur 13 Minuten zum Einsatz, erzielte dabei aber immerhin zehn Punkte.Bei den Bucks, die weiterhin auf den verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo verzichten mussten, waren Bobby Portis und Khris Middleton mit jeweils 17 Punkten die auffälligsten Akteure.

Die Entscheidung fiel im Schlussabschnitt, den die Gäste mit 32:14 für sich entschieden und die Partie damit noch drehten. Cleveland hat als Vierter Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde, dort geht es gegen die Orlando Magic.Drama zum Saisonabschluss im Madison Square Garden! In Overtime setzten sich die New York Knicks um Isaiah Hartenstein mit 120:119 gegen die Chicago Bulls durch und sprangen damit noch auf Rang zwei im Osten.

Miami rotierte kräftig durch, gleich fünf Spieler erzielten mindestens 15 Punkte. Bei den Raptors, die eine enttäuschende Saison mit der 57. Niederlage beendeten, war Gary Trent Jr. mit 18 Punkten bester Werfer.Die Trade-Deadline in der NBA ist vorüber. Mit Dennis Schröder wurde dabei ein deutscher Weltmeister zu den Nets getradet. Bis zum 8.

Orlando Magic Kantersieg Milwaukee Bucks Playoffs Franz Wagner

