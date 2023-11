Orkantief 'Ciarán': DWD warnt vor Sturm an der Nordseeküste

Im Harz sind heute vor allem in höheren Lagen Sturmböen möglich, auf dem Brocken mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Im Binnenland könnten Bäume umfallen oder Gerüste wegfliegen, warnte ein Meteorologe.In Frankreich verursachte Tief"Ciarán" in der Nacht Stromausfälle, an der Küste wurde vor bis zu zehn Meter hohen Wellen gewarnt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NDR: Orkantief 'Ciarán': DWD warnt vor Sturm an Nord- und OstseeküsteNachdem 'Ciarán' in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

NDR: Orkantief 'Ciarán': DWD warnt Sturm an der NordseeküsteNachdem 'Ciarán' in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Sorge vor Überflutungen und Sturmböen: Orkantief »Ciaràn« fegt über Westeuropa hinwegSchwere Stürme haben in der Nacht bereits über Frankreich und Südengland gewütet – auch in anderen Ländern droht Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Warnung heraus.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Orkantief Ciaran fegt über Westeuropa: Sturmwarnung an der OstseeSchwere Stürme ziehen in der Nacht über Frankreich und Südengland hinweg. Auch heute drohen heftige Böen und Starkregen. Auch in Deutschland dürfte „Emir“ zu spüren sein.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

NTVDE: United-Blamage im Liga-Pokal: Auch Orkantief 'Ciaran' kann Klopps Liverpool nicht stoppenIm englischen Ligapokal trotzt Trainer Jürgen Klopp mit seinen Reds den stürmischen Bedingungen an der Südküste der Insel. Sie ziehen in das Viertelfinale ein. Ganz anders läuft es für Manchester United. Dort könnten die Novemberwinde Coach Erik ten Hag nach einer Blamage aus dem Amt wehen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Orkantief über Westeuropa​: DWD-Warnung für deutsche Küsten​Ein Orkantief zieht vom Ärmelkanal über England Richtung Nordsee. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb am frühen Donnerstagmorgen eine Sturm- und Unwetterwarnung für die deutsche Nord- und Ostseeküste herausgegeben.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕