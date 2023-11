Orkan trifft Europa mit Böen bis 200 km/h - Kaltfront über Deutschland mit Sturm, Gewittern, Schnee

Wie erwartet hat Tief Emir, das international den Namen Ciaran trägt, den Westen Europas voll erwischt. Hierbei hatte es in den Stunden zuvor durch die wettersteuernde Strömung, den sogenanntenDer Orkan erreicht jetzt seinen Höhepunkt. Es drohen Böen in den Größenordnung von 200 km/h und haushohe Wellen bis um die 15 Meter. Damit ist er einer der stärksten Stürme, den Frankreich und Südengland je erlebt haben.

Die atlantische Wetterküche ist nämlich noch nicht fertig und schickt weitere Tiefs, die es ebenso in sich haben. Das nächste kommt zum Samstag und lässt die Sturmgefahr abermals ansteigen. Erst ist wieder milde Luft im Rennen, bevor abermals Kaltluft folgen wird.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTL_COM: Schwerer Sturm trifft Europa: Orkan bis 200 km/h wirkt bis DeutschlandWie heftig wird dieses Sturmtief für Deutschland?

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Warnung: Orkan bis 200 km/h: Rekord-Sturm trifft jetzt EuropaDas Wetter wird ungemütlich. In vielen Teilen Europas wird jetzt vor extremen Sturmböen gewarnt. Demnach sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h möglich.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 200 Millionen auf dem Konto: Harry Styles ist reichster UK-Star unter 30Harry Styles beweist nicht nur ein gutes Gespür für massentaugliche Musik. Auch in Sachen Mode hat er oft die Nase vorn. Sein Geschäftssinn macht ihn zugleich zu einem jungen Krösus. Der 29-Jährige soll bereits mehr als 200 Millionen Euro gescheffelt haben.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: VW-Leasing-Hammer: 200 PS für 199 Euro buchen!Neues Auto gesucht? Unter den Leasing-Deals der Woche sind Autos von VW, Peugeot oder Seat. Wir zeigen, welche Angebote sich momentan besonders lohnen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: 200 Jahre krebsfrei: Warum Wale eine Schatztruhe für die Medizin sindWale werden steinalt, bestehen aus Millionen Zellen – und müssten genau deshalb anfällig für Krebs sein. Sind sie aber nicht. Wie machen sie das und können die Erkenntnisse auch uns Menschen helfen?

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Glenn Irwin (Ducati) kehrt zum North West 200 zurückVor zwei Jahren erreichte Glenn Irwin bei seinem Debüt beim North West 200 den zweiten Platz im zweiten Supersport-Rennen. Nach einem Jahr Pause kehrt der junge Nordire auf den schnellen Triangel-Kurs zurück.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕