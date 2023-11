Organisierte Kriminalität in Niedersachsen: Drogenkriminalität im Fokus

Bei der Mehrzahl der Ermittlungen standen Fälle von Drogenkriminalität im Mittelpunkt. In 52 der insgesamt 85 Ermittlungsverfahren ging es um Schmuggel oder Handel mit Betäubungsmitteln. Deutschland sei nicht nur Abnehmerland, sondern auch zentraler europäischer Knotenpunkt beim Umschlag von Drogen aus Südamerika und dem Nahen Osten, hieß es bei der Vorstellung des sogenannten Lagebilds Organisierte Kriminalität 2022 am Montag in Hannover.

Bei den Ermittlungen gegen die Organisierte Kriminalität in Niedersachsen wurden insgesamt 684 Tatverdächtige festgestellt, teilte Landespolizeipräsident Axel Brockmann mit. Der hochgerechnete Gesamtschaden belief sich 2022 demnach auf 468 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es"nur" 167 Millionen Euro. Die Ermittler stellten Vermögenswerte von 6,3 Millionen Euro sicher (2021: 4 Millionen Euro). Insgesamt wurden Verdächtige aus 50 verschiedenen Staaten ermittelt. Etwa 46 Prozent der mutmaßlichen Täter haben die deutsche Staatsbürgerschaft





