Organisierte Kriminalität in Deutschland: Die Bedrohung durch die Mafia

Organisierte Kriminalität (OK), 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Triaden oder Russenmafia - das klingt nach Kinothrillern und scheint ziemlich weit weg zu sein. Das jedoch ist ein gefährlicher Irrtum, dem auch deutsche Politiker viele Jahre aufgesessen sind. Experten gehen beispielsweise davon aus, dass sich allein hierzulande Hunderte Mitglieder der italienischen Mafia aufhalten, ihren 'Geschäften' nachgehen oder untergetaucht sind und sich vor der italienischen Justiz verstecken.

In den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden oder aber auch in Schweden gehen verschiedene Gruppen immer größerer Brutalität vor. Die Lage droht dort allmählich außer Kontrolle zu geraten. Es ist immer dasselbe die Ressourcen und Beschränkungen unserer Polizei, die uns vor Verbrechen schützen soll, sind immens. Wann merken die Politiker endlich wie wichtig deren Arbeit zum Schutze aller ist und unterstützen die Polizei anstatt ihnen laufend Hindernisse in den Weg zu legen

