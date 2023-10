Orca an Nordsee-Küste angespült - jetzt stehen Forscher vor Rätsel

Am Sonntag (29. Oktober 2023) ist an der belgischen Nordseeküste ein Schwertwal (Orca) gestrandet und gestorben. Er wurde ursprünglich am Morgen schwimmend entlang der Küste in Richtung Frankreich gesichtet. Am Nachmittag fand man ihn am Strand des Ferienortes De Panne, wo er wenig später starb.Warum der Orca sich der Küste näherte, bleibt zunächst ungeklärt.

Es ist außergewöhnlich, einen Orca in der südlichen Nordsee anzutreffen. Der letzte bekannte Fall eines gestrandeten Orcas an einem belgischen Strand ereignete sich im Jahr 1850.„Die Generation Z traut sich, Nein zu sagen – das ist für viele Ältere bitter“

