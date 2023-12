Orbiting: Wenn der Ex auf Social Media präsent bleibt

Orbiting ist weit verbreitet - vielleicht folgt auch dein Ex dir noch auf Social Media, sieht deine Stories an und liked deine Posts? Du kennst sicherlich Ghosting, aber hast du schon mal von Orbiting gehört? Dabei geht es nicht um Kaugummis oder Raumfahrt, sondern um Dating und Ex-Beziehungen. Orbiting ist ein Begriff, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist.

Doch was bedeutet er eigentlich? Beim Orbiting verschwindet jemand, mit dem du ein Date oder sogar eine Beziehung hattest, plötzlich aus deinem Leben - keine Nachrichten, keine Anrufe, einfach Funkstille. Jetzt kommt die Steigerung zum: Obwohl diese Person dich ignoriert, bleibt sie aktiv in deinem virtuellen Leben präsent. Sie schaut deine Instagram-Stories an, gibt deinen Beiträgen ein Like auf Facebook und reagiert auf deine Tweets. Es ist, als würde sie dich umkreisen wie ein Satellit in der Umlaufbahn. 7 Gründe für Orbiting: Warum kann er dich auf Social Media nicht loslassen? Du fragst dich sicherlich, warum er sich so verhäl





Das Wendy-Syndrom: Wenn du dich zu sehr um andere kümmerstErfahre mehr über das Wendy-Syndrom und wie man davon loskommen kann.

Migräne: Wenn der Kopf regelmäßig macht, was er willMit elf Jahren erlebt Phia es zum ersten Mal: Vor ihrem Auge erscheinen Flecken und Blitze, hinter den Augenbrauen pulsiert ein Schmerz, ihr wird speiübel. Auf dem Geburtstag einer Freundin bricht sie schweißgebadet und ohnmächtig zusammen. Die 25-Jährige leidet seit ihrer Kindheit unter heftiger Migräne, die sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit völlig aus dem Alltag kickt. Wie es ihr damit geht, und was das bedeutet, darüber hat sie jetzt ein gleichnamiges Buch geschrieben (Lübbe Life, 20 Euro), das Angehörigen und Betroffenen helfen soll. Watson sprach mit der Hamburgerin über altbackene Migräne-Klischees, echte Hilfe und das Leben mit einem Kopf, der regelmäßig macht, was er will.Ungeschlagen auf Platz eins ist:"Trink ein bisschen mehr Wasser." Direkt danach kommt:"Geh mal an der frischen Luft spazieren." Übrigens einer der schlechtesten Tipps, den man geben kann, denn Migräne verschlimmert sich oft bei Licht und den Geräuschen, denen du draußen ausgesetzt bist

Finanzielle Gewalt in Beziehungen: Wenn Partner ihre Abhängigkeit missbrauchenIm Interview erklärt Natascha Wegelin, warum es fatal ist, sich nicht mit Finanzen beschäftigen zu wollen und wie Paare eine finanzielle Schieflage ausgleichen können.

Triage: Wer wird behandelt, wenn die Intensivbetten nicht mehr für alle Patienten reichen?Wenn Personal und Technik auf Intensivstationen knapp werden, sollen Ältere und Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden. Das sieht die Triage-Regelung vor, die seit November 2022 im Infektionsschutzgesetz steht. Der Ärzteverband Marburger Bund will das umstrittene Triage-Gesetz nun kippen, da es gegen die Grundrechte von Ärztinnen und Ärzte verstoße. 14 Notfall- und Intensivmediziner haben daher im Dezember 2023 Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes eingelegt.

Starke Schneefälle führen zu Totalausfällen in BayernDie starken Schneefälle im Süden Bayerns führen zu Totalausfällen bei der Bahn und am Flughafen. Vor allem im Münchner Raum geht zeitweise nichts mehr. Der Pasinger Viktualienmarkt im Westen Münchens versinkt im Schnee. Zu den Ständen gelangt man über schmale freigeräumte Gassen, Schirme sind unter der Schneelast zusammengebrochen. Wer hier sein Auto geparkt hat, findet es so schnell nicht wieder. Und wenn, dann muss es erst einmal von den Schneemassen befreit werden. Und zwar komplett, also auch auf dem Dach, wie die Polizei mitteilt. Bei einer Vollbremsung rutscht die gesamte Schneeladung sonst über die Frontscheibe. Winterreifen sind übrigens Pflicht – besser, man lässt das Auto gleich stehen. Balanceakt: Wenn der Schnee sich auf dem Sattel türmt, empfehlen sich auch für Radfahrer Winterreifen, wenn nicht gar Spikes. Bei dem Anblick dürfte sich der ein oder andere dazu entschließen, auf Tauwetter zu warten. Überdachte Abstellplätze für Fahrräder – das wär doch mal was.

Einigung bei Verhandlungen über den European Media Freedom ActA deal on the EU Media Freedom Act includes a problematic 'must carry' obligation, barring platforms from removing content that violates community standards for 24 hours—an approach EU users will not support. I share my views in netzpolitik_org ⬇️

