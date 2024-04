Vom 27. bis 30. August wird orange, was ansonsten weiss erstrahlt: Beim diesjährigen Orange Mountain Treffen in Obertauern werden zahlreiche KTM-Fans den Berg zum Leuchten bringen. Obertauern gibt auch im Sommer Gas und verwandelt sich in den orangenen Berg sobald die Fans des motorisierten Zweiradsports das Sagen haben. Die wunderschöne Bergwelt in und rund um Obertauern wird dann im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer ganzen Pracht erfahren.

Eingefleischte Kenner – bisher war das Wochenende im Zeichen des österreichischen Motorradherstellers unter dem Namen LC8 Treffen bekannt – kommen immer wieder, Neulinge sind erfahrungsgemäss begeistert. Auf dem reichhaltigen Programm zwischen Donnerstag und Sonntag stehen Ausfahrten in Richtung Nockalmstrasse, Filzmoos, Stoderzinken, Sölkpass und Prebersee

