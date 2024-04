Optische Täuschung: Was zeigt das Bild wirklich?

Mehr als 15 Millionen Mal wurde die optische Täuschung allein auf X (ehemals Twitter ) bereits angeschaut. Der Selbstversuch zeigt: Es kann eine Weile oder auch deutlich länger dauern, bis man erkennt, was das Bild statt eines Mann es und seiner beiden Hunde wirklich zeigt. Über den populären Account Massimo, der fast zwei Millionen Follower hat, wurde das Foto am 8. Januar 2024 online gestellt. Vor dem Bild steht: „So verwirren optische Täuschungen deinen Verstand.

Zuerst siehst du zwei Hunde und ihren Besitzer und dann...“. Was darauf zu sehen ist, erscheint auf den ersten Blick und wie angekündigt recht eindeutig: Ein Mann steht mit seinen beiden Hunden im Schnee. Einzelne Kommentare unter dem Post zeigen allerdings, dass die Lösung für einige eher schwierig zu finden ist: „Dann was? Ich sehe immer noch zwei Hunde mit ihrem Besitzer“. Das Spannende an diesem Beispiel ist, dass die optische Täuschung durch Zufall und nicht bewusst entstanden ist

Optische Täuschung Bild Mann Hunde Twitter

