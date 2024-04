Opernuraufführung in Bremen: Hier wird nicht getaucht

Mitten im Stück führen Text und Musik zu einem illegalen Rave. Während das Orchester schweigt und die Elektronik die etwas stumpfen Beats so eines Underground-Events einspielt, verwandelt sich die Bühne tatsächlich für wenige Augenblicke in einen Dancefloor. Auf dem ist nicht zu unterscheiden: Wer ist Publikum, wer Statist? Das geht aber, zum Glück, schnell wieder vorbei. Direkt hinein in eine futuristisch-dystopische Halbwelt lockt Davor Vinczes Kammeroper „Freedom Collective“ ihr Publikum.

Nach einer Uraufführung in Gelsenkirchen Anfang des Jahres ist sie – gemäß der Logik des bundesweiten Musiktheater-Förderprogramms „NOperas!“ – nun für drei Tage in Bremen zu sehe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Niedersachsen & Bremen: Verband: Armut ist im Land Bremen anteilig am größtenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Bunter Rummel in Bremen: Osterwiese beginnt diesen FreitagEine Fahrt mit der Achterbahn, Zuckerwatte naschen und sich im Getümmel treiben lassen: An diesem Freitag beginnt in Bremen eines der größten Frühlingsfeste.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Werder muss erneut auf Niklas Stark verzichtenBremen - Bittere Nachricht für Werder Bremen: Die Grün-Weißen müssen wieder länger ohne einen Stammspieler auskommen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Wechsel nach Stuttgart? Woltemade wird Werder verlassenBremen - Die Entscheidung ist perfekt: Werder Bremen wird ein begehrtes Eigengewächs nach dieser Saison ablösefrei verlieren.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »