OpenAIs DevDay 2023 erschüttert die KI-Branche

OpenAIs DevDay 2023, die erste (und vielleicht letzte) Entwicklerkonferenz des Unternehmens, hat die KI-Branche grundlegend erschüttert. OpenAI überraschte nicht nur mit Updates für ihre Plattform, sondern setzte diese auch unmittelbar und ohne Vorwarnung in Kraft. Das trifft besonders Start-ups hart, die auf Produkten basieren, die als Schnittstellen zu den OpenAI-Modellen fungierten. Über Nacht sind extrem viele dieser Tools obsolet geworden.

Jetzt kommen die GPTs, die viele Use Cases abdecken, für die sich bis jetzt Drittanbieter gegründet haben. Start-ups, die jetzt auf das Verketten der GPTs spekulieren, sollten sich bewusst sein, dass OpenAI ihnen da mit dem nächsten großen Update wieder die Geschäftsgrundlage entziehen wird.Danny Gerst ist seit 30 Jahren in der Softwareentwicklung und Beratung tätig. Als Strategieberater und Visionär für den Mittelstand ist er regelbasierten Systemen bis zum KI-Zeitalter gefolgt.Aber einmal von Anfang an: Wie ist dieser volatile Markt überhaupt entstanden? Mit dem Release von ChatGPT erlebte die KI-Branche eine signifikante Wend





