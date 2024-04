OpenAI und der Durchbruch bei der Allgemeinen Künstlichen Intelligenz

📆 03.04.2024 07:17:00

📰 heiseonline ⏱ Reading Time:

28 sec. here

6 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 29%

Publisher: 71%

Technologie Nachrichten

Ein kurzer Rückblick zum vergangenen November: In dem Trubel um die Arbeitssituation von Sam Altman, CEO von OpenAI, gab es die Meldung, dass OpenAI mit dem sogenanntenbereits einen Durchbruch bei der Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) gemacht habe. Details drangen jeoch nicht an die Öffentlichkeit. Aber natürlich ist die Frage spannend, wann eine solche menschengleiche, künstliche Intelligenz erreicht sein könnte. Und was müsste diese können, um als solche definiert zu werden?

Openai, Allgemeine Künstliche Intelligenz, AGI, Durchbruch