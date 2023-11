OpenAI in der Krise: Mitarbeiter fordern Rücktritt des Verwaltungsrats

Noch vor kurzem wirkte der ChatGPT-Erfinder OpenAI als Spitzenreiter im Wettlauf bei Künstlicher Intelligenz. Doch nach dem Rauswurf von Sam Altman zerlegt sich OpenAI gerade selbst. Hat den Entwickler des Chatbots ChatGPT in eine schwere Krise gestürzt.

Hunderte Mitarbeiter forderten am Montag einen Rücktritt des Verwaltungsrats von OpenAI und drohten ansonsten, zu kündigen und zum Softwareriesen Altmans Entlassung durch den Verwaltungsrat von OpenAI hatte ein Erdbeben in der Welt der KI ausgelöst. Der 38-jährige Technologieunternehmer war als Chef des. „Ihre Handlungen haben es offenkundig gemacht, dass Sie unfähig sind, die Aufsicht über OpenAI auszuüben“, heißt es nun in einem von einer großen Mehrheit der rund 770 OpenAI-Mitarbeiter unterzeichneten Brief an die Adresse des Verwaltungsrats. Der „stabilisierendste Weg nach vorne“ wäre deswegen ein Rücktritt des gesamten Führungsgremiums und die Ernennung eines „qualifizierten“ Verwaltungsrat





