Open Data und Creative-Commons-Lizenzen in Deutschland

Es ist das Jahr 2024. Ganz Europa setzt auf Open Data mit international anerkannten Creative-Commons-Lizenzen . Ganz Europa? Nein! Einige wenige nationale Verwaltungen setzen seit Anfang der 2010er Jahre auf eigene Lizenz-Insellösungen. Allen voran die deutschen Verwaltungen – denn diese behaupten seither, dass der Staat CC-Lizenzen nicht verwenden dürfe.zurück. Sie empfahl, eine nationale Sonderlizenz zu schaffen. Das Resultat: die Datenlizenz Deutschland (DL-DE).

Die damals aufgestellten Vorbehalte und Thesen halten sich seither hartnäckig auf vielen Verwaltungsebenen der Bundesrepublik und wurden auch in einerDerweil empfiehlt die EU schon seit vielen Jahren die Verwendung von CC-Lizenzen, genauer: die Lizenzen CC BY 4.0 und CC0 1.

Open Data Creative-Commons-Lizenzen Deutschland EU

