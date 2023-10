Online-Event zu modernen IT-Integrationen: Jetzt noch kostenloses Ticket sichern

statt. Die von der heise Academy und dem IT-Beratungshaus Opitz Consulting ausgerichtete Veranstaltung zeigt zentrale Konzepte, Techniken und Anwendungsszenarien moderner IT-Integration. Die kostenlose Veranstaltung soll Unternehmen helfen, ihre Integrationsherausforderungen anzugehen.Im Zentrum stehen dieses Jahr die Daten, denen im Zeitalter der Digitalisierung immer stärkere Bedeutung zukommt. Unternehmen müssen die richtigen Daten zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen.

Moderne IT-Integration spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Daten effizient und präzise zu managen. Sie bildet das Fundament einer dynamikrobusten Architektur, die sowohl die Integrität als auch die Relevanz der Daten sicherstellt.

Eine schrittweise Modernisierung hilft dabei, bewährte Systeme mit neuen Applikationen zu verbinden. Dafür ist es wichtig, dass sich IT-Leiter, Softwarearchitektinnen und Produktionsverantwortliche mit der Integration neuer Plattformen, Services und Tools auseinandersetzen. headtopics.com

erforderlich. Während der Veranstaltung können die Teilnehmenden Fragen über den Chat stellen und sich mit anderen austauschen. Im Nachgang erhalten sie unbefristeten Zugang zu allen Videos und Materialien.

