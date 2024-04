Im Rahmen des 25. Jubiläums von One Piece veröffentlichte Bandai Namco Entertainment mit One Piece Odyssey im vergangenen Jahr ein brandneues Abenteuer zu der weltbekannten Piratenbande auf dem PC, Xbox Series X|S sowie auf der PlayStation 4 und 5. Die Besitzer einer Nintendo Switch hingegen schauten dagegen in die Röhre und mussten bei Interesse an dem Spiel bislang auf die anderen Plattformen ausweichen – dies ändert sich jetzt in wenigen Monaten.

One Piece Odyssey erscheint auf der Nintendo Switch Vor wenigen Augenblicken bestätigte Bandai Namco Entertainment nämlich die Portierung und baldige Veröffentlichung des Rollenspiels auf der Nintendo Switch. One Piece Odyssey erscheint mitsamt dem Szenario „Reunion of Memories“ und dem brandneuen „City of Water Outfit-Set“ am 26.07.2024 im Nintendo eShop für die Nintendo Switch. Informationen zu einer möglichen Handelsversion gibt es dagegen noch nicht.

One Piece Odyssey Nintendo Switch Bandai Namco Entertainment Rollenspiel

