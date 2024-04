One Piece'in yaratıcısı Eiichiro Oda, robotları çizmede zayıf olduğunu itiraf etti

Eiichiro Oda , yaratıcısı olduğu One Piece 'in sona yaklaştığını söylüyor. Ruffy ve ekibi Egghead Adası'ndan bir sonraki adaya doğru yol alıyor. Ancak, mevcut bölümde, manga'nın büyük finaliyle ilgili büyük bir sorunun işaretleri görünüyor. Dragon Ball'ın yaratıcısı Akira Toriyama ile yapılan bir tartışmada, Eiichiro Oda büyük bir zayıflık olduğunu itiraf etti. Makineleri ve robotları çizmede iyi olmadığını söyledi.

Onlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığı için mükemmel çizemeyeceğini belirtti. Ben makineler hakkında hiçbir fikrim yok, bu yüzden onları çizemem. Gerçek hayatta şekil pratik olmak zorunda değil. Oda, robotları çizme yeteneğini zaten kanıtlamıştır: Franky bir cyborg'dur ve zaman atlamasından sonra vücudunda birçok robotik güncelleme yapmıştır, bu da onu daha çok bir robota benzetmektedir. Egghead Adası'nda antik bir robot bulunmaktadır ve şu anda canlanmış durumdadır

